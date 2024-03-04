Здоровое питание способствует нормальному развитию человека и профилактике заболеваний - гастроэнтеролог

БАКУ /Trend/ - Здоровое питание способствует нормальному развитию человека и профилактике заболеваний.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил специалист-эксперт министерства здравоохранения Азербайджана, гастроэнтеролог Эмин Мамедов.

Говоря о Всемирном дне борьбы с ожирением, который отмечается 4 марта, и основных целях и задачах проведения этого дня, гастроэнтеролог отметил, что впервые День борьбы с ожирением отмечался в мае 2010 года как День борьбы с ожирением в Европе.

"Позднее этот день приобрел глобальное значение и ежегодно, начиная с 2020 года, 4 марта отмечается Всемирный день борьбы с ожирением.

Основной целью международного дня является повышение осведомленности, развитие знаний и навыков среди населения по борьбе с избыточным весом и ожирением", - сказал он.

Он также упомянул, что одним из основных факторов ожирения является генетика.

"Склонность людей к избыточному весу часто наблюдается среди их близких родственников и членов семьи. Плохое функционирование щитовидной железы, ослабляя метаболизм, нарушает обмен веществ и вызывает избыточную массу тела.

Говоря об ожирении, важно обращать внимание на окружность талии. В норме талия у мужчин не должна превышать 94 см, у женщин — 80 см.

Кроме того, весьма серьезным фактором является нарушение режима сна. Исследования показали, что чем меньше человек спит, тем больше вероятность возникновения избыточного веса или ожирения. Частично это связано с тем, что гормоны, выделяемые во время сна, помогают контролировать аппетит. Стресс и депрессия делают некоторых людей более склонными к перееданию", - подчеркнул Э.Мамедов.

Коснувшись заболеваний, напрямую связанных с избыточным весом, он сообщил, что большинство пациентов с сахарным диабетом 2-го типа имеют избыточный вес или страдают ожирением.

"Ожирение увеличивает уровень жирных кислот и провоцирует появление воспалительных процессов, что в окончательном итоге может привести к возникновению диабета.

Окружность талии тесно связана с артериальным давлением, сердечными приступами и инсультами. Неоспоримым фактом является то, что такие заболевания, как инсульт, инфаркт, гипертония и рак, напрямую связаны с избыточной массой тела.

При обследовании средней массы тела человека на УЗИ порой выявляется диагноз жировой гепатоз или жировая инфильтрация печени (заболевание, при котором происходит чрезмерное накопление жиров в печеночных клетках).

Помимо этого, ожирение может быть следствием зависимости от алкоголя", - заявил он.

Э.Мамедов подчеркнул, что здоровое питание — это питание, обеспечивающее нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующая укреплению его здоровья и профилактике заболеваний.

"Особенно полезными считаются натуральные продукты, сезонные фрукты и овощи.

Потребление слишком большого количества насыщенных жиров поднимает уровень холестерина и может привести к кальцификации коронарных артерий, которая является одним из звеньев атеросклероза", - сказал гастроэнтеролог.

Он также рассказал, как способствовать здоровому питанию, чтобы избежать избыточного веса.

"Есть известное высказывание великого античного мыслителя Сократа: "нужно есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть".

Необходимо пропагандировать среди граждан опасность употребления в большом количестве мучных изделий с высоким содержанием сахара.

Сахар, пожалуй, самый нежелательный продукт для человеческого организма. Поэтому рекомендуется отдавать предпочтение натуральным продуктам. Также важно соблюдать правильный режим сна", - добавил Э.Мамедов.

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