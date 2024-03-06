В Азербайджане минимальная зарплата ряда учителей может превысить 1000 манатов

БАКУ /Trend/ - Примерно с 2026 года минимальная заработная плата учителей в Азербайджане начнет превышать 1 000 манатов.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) по науке и образованию Бахтияр Алиев на сегодняшнем заседании комитета.

Он отметил, что в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях осуществляется процесс аттестации.

"Это стимулирующая мера. С одной стороны, важна работа педагогов над собой, с точки зрения повышения их знаний, навыков и компетенции. С другой стороны, это влияет на повышение их заработной платы", - подчеркнул он.

Б.Алиев отметил, что тот, кто набирает больше баллов, получает надбавки к своей зарплате.

"Это также указывает на то, что примерно с 2026 года минимальная заработная плата наших учителей начнет превышать 1 000 манатов. Есть преподаватели, которые получают зарплату в размере 1 500, 2 500 и 3 000 манатов. Здесь речь идет об общеобразовательных учреждениях. То же самое коснется дошкольных, внешкольных и высших учебных заведений", - добавил Б.Алиев.

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