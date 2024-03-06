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Назван объем средств, направленных на пенсионные выплаты в Азербайджане

Общество Материалы 6 марта 2024 17:10 (UTC +04:00)
Назван объем средств, направленных на пенсионные выплаты в Азербайджане

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В январе-феврале текущего года на пенсионные выплаты в Азербайджане направлены 1 миллиард 74 миллиона манатов, что на 14 процентов (132 миллиона манатов) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщили в среду Trend в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, в качестве дальнейших шагов по повышению пенсий, с 1 января текущего года пенсии были проиндексированы на 11,2 процента в соответствии с годовым темпом роста среднемесячной заработной платы за предыдущий год.

За январь-февраль 2024 года было назначено 8,2 тысячи пенсий, а всего с начала 2019 года, когда началось электронное назначение пенсий, произведено 106,7 тыс. назначений пенсий.

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