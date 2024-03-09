Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана состоятся 2 игры

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана состоятся две игры XXVI тура.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на İdman.biz, в одной из них "Кяпаз" встретится с "Нефтчи".

На игру, которая пройдет в Товузе, команды выйдут в разном настроении. Гянджинский клуб последние 2 тура завершил победой, а "Нефтчи" проиграл один матч, а в другом сыграл вничью. У "черно-белых" есть шанс вернуться из непростой поездки с 3 очками и укрепить свои позиции в турнирной таблице.

Аутсайдер Премьер-лиги - "Габала" сыграет в Баку с клубом "Сабах". Эта встреча запомнится дебютом главного тренера столичного клуба Крунослава Рендулича в азербайджанском футболе. Ожидается, что в матче против "Габалы" хозяева поля легко одержат победу.

Отметим, что в стартовом матче тура "Сумгайыт" на выезде одолел "Сабаил".

Азербайджанская Премьер-лига

XXVI тур

9 марта

15:00. "Кяпаз" — "Нефтчи".

Главный судья: Раван Хамзазаде

Товузский городской стадион

17:30. "Сабах" - "Габала"

Главный судья: Ингилаб Мамедов

Стадион "Банк Республика Арена"