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Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана состоятся 2 игры

Общество Материалы 9 марта 2024 09:51 (UTC +04:00)
Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана состоятся 2 игры

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана состоятся две игры XXVI тура.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на İdman.biz, в одной из них "Кяпаз" встретится с "Нефтчи".

На игру, которая пройдет в Товузе, команды выйдут в разном настроении. Гянджинский клуб последние 2 тура завершил победой, а "Нефтчи" проиграл один матч, а в другом сыграл вничью. У "черно-белых" есть шанс вернуться из непростой поездки с 3 очками и укрепить свои позиции в турнирной таблице.

Аутсайдер Премьер-лиги - "Габала" сыграет в Баку с клубом "Сабах". Эта встреча запомнится дебютом главного тренера столичного клуба Крунослава Рендулича в азербайджанском футболе. Ожидается, что в матче против "Габалы" хозяева поля легко одержат победу.

Отметим, что в стартовом матче тура "Сумгайыт" на выезде одолел "Сабаил".

Азербайджанская Премьер-лига
XXVI тур
9 марта

15:00. "Кяпаз" — "Нефтчи".
Главный судья: Раван Хамзазаде
Товузский городской стадион

17:30. "Сабах" - "Габала"
Главный судья: Ингилаб Мамедов
Стадион "Банк Республика Арена"

1

Карабах

25

19

3

3

65-21

60

2

Сумгайыт

26

10

9

7

25-30

39

3

Сабаил

26

10

7

9

39-38

37

4

Нефтчи

25

10

6

9

28-26

36

5

Зиря

25

9

9

7

18-14

36

6

Сабах

25

9

7

9

35-30

34

7

Туран Товуз

25

8

8

9

38-35

32

8

Араз-Нахчыван

25

8

7

10

26-33

31

9

Кяпаз

25

7

5

13

25-42

26

10

Габала

25

4

3

18

18-48

15

Бомбардир: Олавио Жуниньо ("Карабах") - 15 голов

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