Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана состоятся 2 игры

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана состоятся две игры XXVI тура.
Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на İdman.biz, в одной из них "Кяпаз" встретится с "Нефтчи".
На игру, которая пройдет в Товузе, команды выйдут в разном настроении. Гянджинский клуб последние 2 тура завершил победой, а "Нефтчи" проиграл один матч, а в другом сыграл вничью. У "черно-белых" есть шанс вернуться из непростой поездки с 3 очками и укрепить свои позиции в турнирной таблице.
Аутсайдер Премьер-лиги - "Габала" сыграет в Баку с клубом "Сабах". Эта встреча запомнится дебютом главного тренера столичного клуба Крунослава Рендулича в азербайджанском футболе. Ожидается, что в матче против "Габалы" хозяева поля легко одержат победу.
Отметим, что в стартовом матче тура "Сумгайыт" на выезде одолел "Сабаил".
Азербайджанская Премьер-лига
XXVI тур
9 марта
15:00. "Кяпаз" — "Нефтчи".
Главный судья: Раван Хамзазаде
Товузский городской стадион
17:30. "Сабах" - "Габала"
Главный судья: Ингилаб Мамедов
Стадион "Банк Республика Арена"
|
1
|
Карабах
|
25
|
19
|
3
|
3
|
65-21
|
60
|
2
|
Сумгайыт
|
26
|
10
|
9
|
7
|
25-30
|
39
|
3
|
Сабаил
|
26
|
10
|
7
|
9
|
39-38
|
37
|
4
|
Нефтчи
|
25
|
10
|
6
|
9
|
28-26
|
36
|
5
|
Зиря
|
25
|
9
|
9
|
7
|
18-14
|
36
|
6
|
Сабах
|
25
|
9
|
7
|
9
|
35-30
|
34
|
7
|
Туран Товуз
|
25
|
8
|
8
|
9
|
38-35
|
32
|
8
|
Араз-Нахчыван
|
25
|
8
|
7
|
10
|
26-33
|
31
|
9
|
Кяпаз
|
25
|
7
|
5
|
13
|
25-42
|
26
|
10
|
Габала
|
25
|
4
|
3
|
18
|
18-48
|
15
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