Кубок мира в Баку: Егор Шарамков занял первое место в вольных упражнениях

БАКУ /Trend/ - Спортсмен Егор Шарамков (нейтральный статус) занял первое место на Кубке мира FIG по спортивной гимнастике в Баку в вольных упражнениях, сообщает в субботу Trend. Его результат составил 14.933 балла.

На втором месте спортсмен из Японии Кадзуки Минами, его выступление судьи оценили на 14.666 балла. На третьей позиции – Карлос Эдриэль Юло, представляющий Филиппины, его результат составил 14.366 балла.

Отметим, что Кубок мира по спортивной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку (7-10 марта). В соревнованиях принимают участие представители 67 стран мира.

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