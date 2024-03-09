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Кубок мира в Баку: Егор Шарамков занял первое место в вольных упражнениях

Общество Материалы 9 марта 2024 12:40 (UTC +04:00)
Кубок мира в Баку: Егор Шарамков занял первое место в вольных упражнениях

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend/ - Спортсмен Егор Шарамков (нейтральный статус) занял первое место на Кубке мира FIG по спортивной гимнастике в Баку в вольных упражнениях, сообщает в субботу Trend. Его результат составил 14.933 балла.

На втором месте спортсмен из Японии Кадзуки Минами, его выступление судьи оценили на 14.666 балла. На третьей позиции – Карлос Эдриэль Юло, представляющий Филиппины, его результат составил 14.366 балла.

Отметим, что Кубок мира по спортивной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку (7-10 марта). В соревнованиях принимают участие представители 67 стран мира.

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