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Аян Бабакишиева стала очередной звездной гостьей проекта "Ulduzlu idman" (ВИДЕО)

Общество Материалы 12 марта 2024 10:46 (UTC +04:00)
Аян Бабакишиева стала очередной звездной гостьей проекта "Ulduzlu idman" (ВИДЕО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend/ - На YouTube-канале İdman.biz TV в эфир вышел очередной выпуск нового проекта "Ulduzlu idman", где звездные гости рассказывают и демонстрируют свои спортивные навыки.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на İdman.biz, очередной гостьей передачи стала известная азербайджанская певица Аян Бабакишиева, которая продемонстрировала свои навыки фехтования в тренажерном зале, где занимается в свободное от творчества время.

Отметим, что ведущей проекта является популярная телеведущая Зумруд Бадалова.

Представляем вниманию читателей вышеупомянутый выпуск:

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