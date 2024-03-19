Ситуация с участниками договорных матчей в Азербайджане не повлияет на исход ни одной игры - АФФА

БАКУ /Trend/ - Ситуация с участниками договорных матчей в Азербайджане не повлияет на исход ни одной игры.

Как передает во вторник Trend об этом İdman.biz сообщили в АФФА.

Ранее сообщалось, что несколько игроков были наказаны за договорные матчи, некоторых из них даже пожизненно отстранили от футбола, однако никаких изменений в турнирной таблице это не повлечет. Команды продолжат борьбу с того места, на котором были. Такое решение принял Дисциплинарный комитет АФФА.

Отметим, что решением Дисциплинарного комитета АФФА Фахмину Мурадбейли, Эге Атламу (оба - "Иреван", 1-я лига), Руфату Гасанову ("Азербайджанские орлы", дети) и Юсифу Рустамову запрещена любая деятельность, связанная с футболом пожизненно из-за участия в договорных матчах. Также на разные сроки были дисквалифицированы Рамин Магеррамов, Камал Мирзаев (оба - "Иреван", 1-я лига), Вугар Рагимов ("Баку Спортинг", 2-я лига), Хатаи Рамазанлы ("Лерик", 2-я лига) и Эльвин Худададов ("Гусар", 2-я лига).

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