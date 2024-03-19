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В Азербайджане по случаю праздника Новруз досрочно выплачены пенсии и пособия за март

Общество Материалы 19 марта 2024 16:12 (UTC +04:00)
В Азербайджане по случаю праздника Новруз досрочно выплачены пенсии и пособия за март

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане по случаю праздника Новруз досрочно выплачены пенсии и пособия за март.

Об этом во вторник Trend сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

"Сегодня Государственным фондом социальной защиты, подведомственным министерству труда и социальной защиты населения Азербайджана, завершена досрочная в связи с праздником Новруз выплата мартовских пособий, пенсий и адресной государственной социальной помощи", - отмечается в сообщении ведомства.

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