БАКУ /Trend/ - В Азербайджане по случаю праздника Новруз досрочно выплачены пенсии и пособия за март.

Об этом во вторник Trend сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

"Сегодня Государственным фондом социальной защиты, подведомственным министерству труда и социальной защиты населения Азербайджана, завершена досрочная в связи с праздником Новруз выплата мартовских пособий, пенсий и адресной государственной социальной помощи", - отмечается в сообщении ведомства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!