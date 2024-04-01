Хотел быть борцом, а стал гимнастом - Азербайджанский чемпион мира (ВИДЕО/ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Хотел быть борцом, а стал гимнастом.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на İdman.biz, об этом в эфире очередного выпуска передачи "İdman Bizdə", выходящей на YouTube-канале "İdmanbiz TV" заявил двукратный чемпион мира по акробатике Михаил Малкин.

Гость передачи рассказал о процессе подготовки и предстоящих соревнованиях. Гимнаст коснулся последних игр футбольного клуба "Карабах" в Лиге Европы и отметил, что, в отличие от футбола, он редко сталкивался с несправедливостью арбитров в тамблинге.

Представляем читателям видеоверсию интервью:

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