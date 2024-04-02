Сегодня будет избран новый президент АФФА

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоится отчетно-выборная конференция АФФА.
Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на İdman.biz, об открытии мероприятия, которое начнется в 10:00, объявит действующий президент АФФА Ровнаг Абдуллаев, после чего будет проверен состав конференции.
На заседании, которое продолжится докладом генерального секретаря учреждения Сархана Гаджиева, будет обсуждена финансовая отчетность и заслушано выступление независимого аудитора.
Конференция завершится выборами нового президента АФФА и членов Исполнительного комитета. Единственным кандидатом на пост нового главы Ассоциации является президент ГНКАР (Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики) Ровшан Наджаф.
Кандидат в президенты АФФА
1. Ровшан Наджаф – от ПФК «Нефтчи» через Общественное объединение «Профессиональная футбольная лига».
Кандидаты в члены Исполкома АФФА
Общественное объединение «Профессиональная футбольная лига» – 5
мест
1. Самед Гурбанов – ПФК «Нефтчи».
2. Фарид Мансуров – от Общественного объединения «Профессиональная футбольная лига».
3. Хаял Джафаров – от ФК «Сумгайыт».
4. Гурбан Гурбанов – от ФК «Карабах».
5. Магсуд Адыгезалов – от ФК «Сабах».
Общественный союз региональных футбольных федераций – 3 места
1. Эльшад Насиров - от Общественного объединения Западная
региональная федерация футбола.
2. Балакиши Гасымов – от Общественного объединения «Северная региональная федерация футбола».
3. Сархан Гаджиев - от Общественного объединения Областной федерации футбола.
Общественный союз общественных футбольных организаций – 2 места
1. Кёнуль Мехтиева - от Общественного союза общественных
футбольных организаций.
2. Заур Ахундов – от Общественного Союза Всеазербайджанских любителей футбола.
Общественное объединение «Федерации полевого футбола» – 2 места
1. Ульви Мансуров – от Федерации футзала Азербайджана.
2. Лейла Халилова - от Федерации студенческого футбола Азербайджана.
Отметим, что после конференции планируется первое заседание нового состава Исполкома.
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