Сегодня будет избран новый президент АФФА

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоится отчетно-выборная конференция АФФА.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на İdman.biz, об открытии мероприятия, которое начнется в 10:00, объявит действующий президент АФФА Ровнаг Абдуллаев, после чего будет проверен состав конференции.

На заседании, которое продолжится докладом генерального секретаря учреждения Сархана Гаджиева, будет обсуждена финансовая отчетность и заслушано выступление независимого аудитора.

Конференция завершится выборами нового президента АФФА и членов Исполнительного комитета. Единственным кандидатом на пост нового главы Ассоциации является президент ГНКАР (Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики) Ровшан Наджаф.

Кандидат в президенты АФФА

1. Ровшан Наджаф – от ПФК «Нефтчи» через Общественное объединение «Профессиональная футбольная лига».

Кандидаты в члены Исполкома АФФА

Общественное объединение «Профессиональная футбольная лига» – 5 мест

1. Самед Гурбанов – ПФК «Нефтчи».

2. Фарид Мансуров – от Общественного объединения «Профессиональная футбольная лига».

3. Хаял Джафаров – от ФК «Сумгайыт».

4. Гурбан Гурбанов – от ФК «Карабах».

5. Магсуд Адыгезалов – от ФК «Сабах».

Общественный союз региональных футбольных федераций – 3 места

1. Эльшад Насиров - от Общественного объединения Западная региональная федерация футбола.

2. Балакиши Гасымов – от Общественного объединения «Северная региональная федерация футбола».

3. Сархан Гаджиев - от Общественного объединения Областной федерации футбола.

Общественный союз общественных футбольных организаций – 2 места

1. Кёнуль Мехтиева - от Общественного союза общественных футбольных организаций.

2. Заур Ахундов – от Общественного Союза Всеазербайджанских любителей футбола.

Общественное объединение «Федерации полевого футбола» – 2 места

1. Ульви Мансуров – от Федерации футзала Азербайджана.

2. Лейла Халилова - от Федерации студенческого футбола Азербайджана.

Отметим, что после конференции планируется первое заседание нового состава Исполкома.

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