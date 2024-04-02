Сданы в эксплуатацию первые модули информационной системы "Электронная прокуратура" - генпрокурор Азербайджана

БАКУ /Trend/ - С сентября 2023 года были предприняты первые шаги по оцифровке уголовного преследования и введены в эксплуатацию модули "Следствие" и "Материалы уголовного характера" информационной системы "Электронная прокуратура".

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев на проходящей сегодня конференции на тему "Цифровой уголовный процесс: современные вызовы и цели".

Он отметил, что, требованием современной эпохи, как и во всех сферах, является оцифровка правосудия, в том числе в уголовном судопроизводстве.

"В настоящее время в органах прокуратуры посредством этих модулей обеспечивается ведение всех уголовных дел, находящихся в производстве, и материалов по расследованию информации о совершенных или готовящихся преступлениях", - подчеркнул К.Алиев.

К.Алиев также упомянул, что в Азербайджане проделан ряд работ, связанных с применением цифровых технологий в деятельности правоохранительных органов, в том числе прокуратуры.

"Как известно, указом Президента Азербайджанской Республики от 07 мая 2021 года создана информационная система "Электронная прокуратура".

С 1 апреля 2023 года введены в эксплуатацию основные модули информационной системы "Электронная прокуратура"", - добавил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!