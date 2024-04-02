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В Азербайджане арестована женщина, обвиняемая в госизмене

Общество Материалы 2 апреля 2024 16:08 (UTC +04:00)
В Азербайджане арестована женщина, обвиняемая в госизмене

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане арестована женщина, обвиняемая в государственной измене.

Как сообщает Trend, Юсифова Валида Эльчин гызы была задержана Служба государственной безопасности.

Предварительное следствие в ее отношении завершено, собранные материалы переданы в Гянджинский суд по тяжким преступлениям.

Юсифовой было предъявлено обвинение по статье 276 (шпионаж) Уголовного кодекса.

Подготовительное заседание суда назначено на 15 апреля.

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