Внесена ясность в вопрос об изменении в Азербайджане размера соцвыплат и пособий

БАКУ /Trend/ - В 2024 году 43 процента расходов госбюджета планируется потратить на социально ориентированные расходы.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом в прямом эфире телеканала Dost TV заявил председатель Государственного фонда социальной защиты Азербайджана Гималай Мамишов.

Он отметил, что почти половина расходов бюджета приходится на социальную сферу.

"В Азербайджане будут проводиться постоянные реформы в социальной сфере. Мы считаем, что и в текущем году, и в последующие годы будут увеличены суммы социальных выплат. Было бы неправильно заранее сообщать об этом", - подчеркнул Г.Мамишов.

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