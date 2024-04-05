В Азербайджане введено новшество в связи с представлением справок о здоровье по месту работы

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане введено новшество в связи с представлением справок о состоянии здоровья по месту работы.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, в результате внедрения новшеств в "подсистеме труда и занятости", нет необходимости в непосредственном представлении справок о состоянии здоровья по месту работы.

"Гражданину следует обратиться в медицинское учреждение по месту жительства, где он должен получить справку о состоянии здоровья. После прохождения обследования справка гражданина о состоянии здоровья автоматически интегрируется в "подсистему труда и занятости", куда имеют доступ работодатели", - говорится в сообщении ведомства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!