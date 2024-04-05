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В Азербайджане введено новшество в связи с представлением справок о здоровье по месту работы

Общество Материалы 5 апреля 2024 17:00 (UTC +04:00)
В Азербайджане введено новшество в связи с представлением справок о здоровье по месту работы

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане введено новшество в связи с представлением справок о состоянии здоровья по месту работы.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, в результате внедрения новшеств в "подсистеме труда и занятости", нет необходимости в непосредственном представлении справок о состоянии здоровья по месту работы.

"Гражданину следует обратиться в медицинское учреждение по месту жительства, где он должен получить справку о состоянии здоровья. После прохождения обследования справка гражданина о состоянии здоровья автоматически интегрируется в "подсистему труда и занятости", куда имеют доступ работодатели", - говорится в сообщении ведомства.

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