Еще 3 азербайджанских боксера преодолели этап на чемпионате Европы

БАКУ /Trend/ - В хорватском Порече продолжается молодежный чемпионат Европы по боксу.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, во второй день соревнований трое спортсменов сборной Азербайджана, выйдя на ринг, завершили свои первые поединки победами.

В весовой категории 48 кг Билалхабаши Назаров встретился с Эрисом Садуллой (Турция). Встреча завершилась победой нашего боксера. Назаров победил своего соперника со счетом 5:0 (30:27, 30:26, 30:26, 30:26, 30:27). В 1/4 финала он встретится со Скоттом Томпсоном из Ирландии. Бой состоится 11 апреля.

Его успех повторил Омар Асланлы (54 кг). Участник команды обыграл Алексея Сарыоглу (Молдова) – 5:0 (29:28, 29:28, 29:28, 29:28, 29:28). 9 апреля Асланлы в 1/8 финала встретится с французом Джеммалем Мохамедом.

Ибрагим Зейналов (63,5 кг) также выиграл свой первый поединок. Наш представитель оказался сильнее Сандро Спичи (Франция). Зейналов, одолевший своего соперника со счетом 5:2, встретится с Эммануилом Фотиадисом (Греция) в 1/8 финала. Поединок состоится 9 апреля.

Отметим, что в первый день соревнований в 1/8 финала также вышел Магомедали Гасымзаде (60 кг).

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