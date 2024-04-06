БАКУ /Trend/ - В Азербайджане устанавливается новая пошлина для импортеров и производителей табачных изделий.

Как сообщает в субботу Trend, этот вопрос нашел свое отражение в поправке к закону "О государственной пошлине", которая обсуждалась на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по аграрной политике.

Согласно изменению, пошлина за предоставление субъектам предпринимательства, осуществляющим импорт и производство табачных изделий, выписки из Реестра субъектов предпринимательства, осуществляющих импорт и производство табачных изделий, составит 150 манатов.

Отметим, что согласно поправке к закону "О табаке и табачных изделиях", предлагается установить порядок регистрации субъектов предпринимательства, осуществляющих импорт и производство табачных изделий, ведения Реестра субъектов предпринимательства, осуществляющих импорт и производство табачных изделий, и положение о Реестре.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!