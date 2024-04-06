Внесена ясность в условие объема инвестиций в производство табачных изделий в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В условии о 34 миллионах манатов, связанных с производством табачных изделий, была учтена рыночная стоимость оборудования, необходимого для производства табачных изделий.

Как сообщает в субботу Trend, об этом на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по аграрной политике заявила заместитель начальника Государственной налоговой службы Азербайджана Самира Мусаева.

Она отметила, что возникла необходимость в том, чтобы производство местных табачных изделий отвечало требованиям местного рынка и регулирования импорта.

"Поэтому установлено требование о регистрации субъектов хозяйствования, действующих на территории страны не менее одного года. Этот проект направлен на развитие местного табаководства. В составе табачных изделий планируется увеличивать объемы местного сырья, начиная с этого года, до 2030 года.

Планируется производство качественного табачного сырья, которое создаст условия для производства качественных табачных изделий. Для выращивания новых видов табачного сырья и увеличения его объемов предъявляется требование, чтобы табачные изделия, произведенные в 2024 году, содержали 96 граммов местного сырья, в 2027-2029 годах - 100 граммов, в 2030 и последующих годах - 120 граммов местного сырья. Это также послужит целям, связанным с защитой местного рынка", - добавила С.Мусаева.

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