Распространились кадры аварии возле станции метро "Кёроглу" в Баку (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В сети появились кадры ДТП в результате опрокидывания грузового автомобиля возле станции метро "Кёроглу" в Низаминском районе города Баку.

Как сообщает в субботу Trend, в результате ДТП, на дорогу вылилась легковоспламеняющаяся жидкость.

По причине того, что из опрокинувшегося грузовика, на проезжую часть вылился битум, были введены ограничения на движение транспортных средств в направлении Бёюкшорского шоссе-станция метро “Кёроглу”, центра, а также проспекта Гейдара Алиева, главной дороги-станции метро “Кёроглу” и проспекта Гара Гараева.

Представляем вниманию читателей данное видео.

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