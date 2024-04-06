Марии Стадник не удалось завоевать олимпийскую лицензию

БАКУ /Trend/ - Шестого апреля азербайджанская спортсменка Мария Стадник вышла на полуфинальный поединок Европейского квалификационного олимпийского турнира по борьбе, проходящего в Баку.

Как сообщает Trend, выступившая в весовой категории до 50 кг Стадник встретилась с украинкой Оксаной Ливач.

Проиграв сопернице со счетом 2:4, Мария Стадник не смогла получить лицензию на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Отметим, что в числе других азербайджанских спортсменок, вступивших сегодня в борьбу, были Эльнура Мамедова (53 кг), Биргуль Солтанова (62 кг) и Элис Манолова (68 кг). После поражения в 1/4 финала без лицензии осталась и Жаля Алиева (57 кг).

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