Азербайджанский гимнаст Тофиг Алиев завоевал "серебро" чемпионата Европы

БАКУ /Trend/ - Член сборной Азербайджана по прыжкам на акробатической дорожке Тофиг Алиев завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке (тамблинг), сообщили в воскресенье Trend в Федерации гимнастики Азербайджана. Гимнаст выступает во взрослой возрастной категории.

Напомним, что ранее сборная Азербайджана по тамблингу, в состав которой вошли Тофиг Алиев, Михаил Малкин, Билал Гурбанов и Адиль Гаджизаде, завоевала "золото" чемпионата в командном зачёте. Эта первая золотая медаль, завоеванная нашими гимнастами, на чемпионате Европы в командном зачёте прыжков на акробатической дорожке.

Юниорки Аян Шабанова и Самира Гусейнова, выступающие в программе синхронных прыжков на батуте, завоевали на соревнованиях "серебро". Отметим, что это первая серебряная награда, завоеванная юношеской женской синхронной парой в истории батутной гимнастики Азербайджана.

Юниоры Али Нифталиев и Аммар Бахшалиев, также выступающие в программе синхронных прыжков на батуте, завоевали золотую медаль.

Чемпионат Европы проходит 3-7 апреля в городе Гимарайнш (Португалия).

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