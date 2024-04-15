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Названо количество мин, обнаруженных на освобожденных территориях Азербайджана на прошлой неделе

Общество Материалы 15 апреля 2024 15:55 (UTC +04:00)
Названо количество мин, обнаруженных на освобожденных территориях Азербайджана на прошлой неделе

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Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
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БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) распространило информацию об операциях по разминированию, проведенных на освобожденных от оккупации территориях в течение прошлой недели (8 апреля - 14 апреля).

Как сообщили в понедельник Trend в ANAMA, в период с 8 по 14 апреля 2024 года в Тертере, Агдере, Кяльбаджаре, Агдаме, Ходжалы, Ханкенди, Шуше, Лачине, Физули, Губадлы, Ходжавенде, Джебраиле и Зангилане были обнаружены и обезврежены одна противопехотная, 5 противотанковых мин и 725 неразорвавшихся боеприпасов.

Было отмечено, что от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено 476,7 гектара земли.

Отметим, что в период с 1 по 7 апреля 2024 года на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана было обнаружено и обезврежено 10 противотанковых и 47 противопехотных мин, 718 неразорвавшихся боеприпасов.

От мин было очищено 1576 гектаров территории.

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