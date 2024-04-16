Объявлено время игры "Карабах" - "Нефтчи"

БАКУ /Trend/ - Объявлен график игр двух туров Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба Профессиональной футбольной лиги.

Время и место проведения матчей XXXIII и XXXIV туров утверждены. Все матчи будут транслироваться в прямом эфире на телеканале «CBC Sport».

Азербайджанская Премьер-лига

XXXIII тур

4 мая (суббота)

«Кяпаз» - «Сумгайыт»

Товузский городской стадион, 16:30

«Карабах» - «Нефтчи»

Республиканский стадион имени Тофига Бахрамова, 19:30

5 мая (воскресенье)

«Туран Товуз» - «Зира»

Товузский городской стадион, 16:30

«Араз-Нахчыван» - «Сабах»

Лив Бона Деа Арена, 19:00

6 мая (понедельник)

«Сабаил» - «Габала»

«АСКО Арена», 19:00

XXXIV тур

10 мая (пятница)

«Нефтчи» - «Кяпаз»

«Нефтчи Арена», 19:00

11 мая (суббота)

«Араз-Нахчыван» - «Туран Товуз»

«Лив Бона Деа Арена», 17:00

«Зира» - «Карабах».

Стадион спорткомплекса «Зира», 19:30

12 мая (воскресенье)

"Габала" - "Сабах"

Габалинский городской стадион, 17:00

«Сумгайыт» - «Сабаил»

Сумгайытский городской стадион имени М.Гусейнзаде, 19:30.

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