Скончался бывший депутат Милли Меджлиса

БАКУ /Trend/ - Сегодня скончался доцент кафедры дипломатии и современных интеграционных процессов факультета международных отношений и экономики Бакинского государственного университета (БГУ), кандидат исторических наук Искендер Гулиев, сообщает в среду Trend.

И.Гулиев родился 1 июля 1938 года в Астаринском районе. Среднее образование он получил в средней школе имени Пушкина села Арчиван. В 1960 году И.Гулиев поступил на факультет истории БГУ.

С 1965 года он начал научно-педагогическую деятельность на историческом факультете БГУ. В 1967 году И.Гулиев защитил кандидатскую диссертацию и получил ученую степень кандидата исторических наук. В 1965-1968 годах он работал в Санджарлинской средней школе Астаринского района сначала заместителем директора, а затем - директором. С 1970 года он работал в БГУ преподавателем, старшим преподавателем, доцентом.

Отметим, что Искендер Гулиев был депутатом Милли Меджлиса (парламент) Азербайджанской Республики II созыва.

Сферой исследований видного ученого, известного общественно-политического деятеля Искендера Гулиева была дипломатия и внешняя политика азиатских государств. В 2000 году он был награжден орденом "Шохрат".

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