В Азербайджане задержан член банды, привлеченный к наркокурьерству гражданином Ирана

БАКУ /Trend/ - В результате мероприятий, проведенных сотрудниками отдела по борьбе с наркотиками Бинагадинского РУП, задержан член наркосети Сафаров Рамиль, 1982 года рождения, вовлеченный в незаконный оборот наркотиков гражданином Ирана.

Об этом в среду Trend сообщили в МВД Азербайджана.

Согласно информации, у него было обнаружено более 3 килограммов марихуаны.

Сафаров признался, что наркотики были взяты им в целях продажи из заранее определенного места по указанию гражданина Ирана, с которым он познакомился в социальной сети.

Продолжаются оперативные мероприятия по задержанию других членов наркосети, в которую входил Р.Сафаров.

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