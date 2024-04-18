Объявлено число учителей в Азербайджане, которые пройдут повторную сертификацию

БАКУ /Trend/ - Около 8 тысяч учителей примут участие в повторной сертификации.

Об этом на брифинге сказал директор Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Азербайджана Эшги Багиров, сообщает в четверг Trend.

"В прошлом году около 200 человек, не прошедших сертификацию, уволились с работы по собственному желанию. Остальные будут участвовать в повторной сертификации. Для них будут организованы тренинги. В этом году к сертификации будут привлечены 31 035 учителей. Сертификация состоится в июне", - сказал он.

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