Названо число детей в Азербайджане, которые будут автоматически зачислены в первые классы школ

БАКУ /Trend/ - Около 82 тысяч детей по азербайджанскому сектору будут автоматически переведены из подготовительных групп в 1-е классы.

Об этом на брифинге сказал директор Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Азербайджана Эшги Багиров, сообщает Trend.

"С 1 мая начнется процесс приема детей в первые классы, прием документов продлится до 13 сентября. Отбор школ и учителей для азербайджанского сектора будет проходить с 3 мая по 13 сентября. Для секторов, где обучение ведется на других языках, регистрация на собеседование будет проводиться с 3 по 17 мая, а собеседования будут организованы с 7 по 30 мая. Кроме того, выбор школы и учителей для секторов, где обучение ведется на других языках, будет охватывать период с 12 июня по 13 сентября", - сказал он.

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