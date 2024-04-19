"ASAN xidmət" запускает новый проект с ООН (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках визита в Соединенные Штаты Америки делегация во главе с председателем Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехтиевым приняла участие в 23-й сессии Комитета экспертов ООН по государственному управлению (CEPA), проходящей в Нью-Йорке.

Как сообщает в пятницу Trend, председатель Госагентства выступил на сессии CEPA под названием "Обмен перспективным опытом между странами добровольной национальной отчетности и городами добровольной местной отчетности для реализации 16-й и 17-й целей в области устойчивого развития (ЦУР)".

В ходе визита Ульви Мехтиев встретился с заместителем генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ли Цзюньхуа. В ходе встречи было затронуто успешное сотрудничество, осуществляемое с 2013 года между Госагентством и соответствующим департаментом ООН. Ли Цзюньхуа отметил, что "ASAN xidmət" был дважды удостоен высокой награды ООН, и подчеркнул, что применение соответствующей модели в других странах имеет особое значение.

В ходе встречи была достигнута договоренность о реализации нового проекта сотрудничества между Государственным агентством и ООН по внедрению модели "ASAN xidmət" в различных странах.

Кроме того, состоялась встреча с директором Регионального бюро программы развития ООН Иваной Живкович. Председатель Государственного агентства подробно рассказал о направлениях деятельности "ASAN xidmət". В свою очередь, И.Живкович напомнила о проектах, которые были реализованы между Государственным агентством и Программой развития ООН за прошедший период, и выразила готовность к дальнейшему сотрудничеству по соответствующим направлениям.

В рамках визита председатель Государственного агентства по приглашению министра молодежи и спорта Азербайджанской Республики Фарида Гайыбова встретился с азербайджанскими студентами, обучающимися в Нью-Йорке и соседних штатах, а также с проживающей там молодежью.

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