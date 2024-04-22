Определился еще один потенциальный соперник "Карабаха" в Лиге Чемпионов

БАКУ /Trend/ - Определился еще один потенциальный соперник ФК «Карабах» в первом квалификационном этапе Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на İdman.biz, «Виртус» стал четвертым возможным соперником чемпиона Азербайджана.

Клуб выиграл чемпионский титул в Сан-Марино и попадет в корзину несеяных до жеребьевки команд.

Поэтому «Виртус» является потенциальным соперником «Карабаха», который находится среди сеяных команд, как и «Паневежис», «Ордабасы» и «Викингур». А сильнейший в Венгрии клуб «Ференцварош» находится в одной корзине с агдамским клубом.

Сеяные

«Ференцварош» (Венгрия)

«Карабах» (Азербайджан)

«Слован» (Словакия)

ХИК (Финляндия)

«Флора» (Эстония)

«Клаксвик» (Фарерские острова)

Шэмрок Роверс (Ирландия)

Несеяные

«Паневежис» (Литва)

«Ордабасы» (Казахстан)

«Викингур» (Исландия)

«Виртус» (Сан-Марино)

Неопределенные

ТНС (Уэльс)

РФС (Латвия)

«Динамо» (Батуми, Грузия)

«Динамо» (Минск, Беларусь)

Отметим, что в первом квалификационном раунде сразятся 30 команд.

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