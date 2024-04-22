Определился еще один потенциальный соперник "Карабаха" в Лиге Чемпионов

БАКУ /Trend/ - Определился еще один потенциальный соперник ФК «Карабах» в первом квалификационном этапе Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на İdman.biz, «Виртус» стал четвертым возможным соперником чемпиона Азербайджана.
Клуб выиграл чемпионский титул в Сан-Марино и попадет в корзину несеяных до жеребьевки команд.
Поэтому «Виртус» является потенциальным соперником «Карабаха», который находится среди сеяных команд, как и «Паневежис», «Ордабасы» и «Викингур». А сильнейший в Венгрии клуб «Ференцварош» находится в одной корзине с агдамским клубом.
Сеяные
«Ференцварош» (Венгрия)
«Карабах» (Азербайджан)
«Слован» (Словакия)
ХИК (Финляндия)
«Флора» (Эстония)
«Клаксвик» (Фарерские острова)
Шэмрок Роверс (Ирландия)
Несеяные
«Паневежис» (Литва)
«Ордабасы» (Казахстан)
«Викингур» (Исландия)
«Виртус» (Сан-Марино)
Неопределенные
ТНС (Уэльс)
РФС (Латвия)
«Динамо» (Батуми, Грузия)
«Динамо» (Минск, Беларусь)
Отметим, что в первом квалификационном раунде сразятся 30 команд.
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