Ввоз мелкого рогатого скота из Грузии в Азербайджан ограничен

БАКУ /Trend/ - В соответствии с "Кодексом здоровья наземных животных" Всемирной организации здоровья животных, временно ограничен импорт мелкого рогатого скота из Грузии в Азербайджан, а также транзитные перевозки через территорию Азербайджана.

Как передает в понедельник Trend, об этом сообщает Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА).

Было отмечено, что в связи с тем, что в регионе Квемо-Картли (Грузия) была зафиксирована чума мелкого рогатого скота, АПБА провело эпизоотологический мониторинг среди домашних и диких животных, подверженных заболеванию, на территориях Агстафинского, Газахского, Товузского, Балакенского, Гахского, Загатальского, Самухского районов.

В ходе мониторинга, проведенного с 13 по 29 марта текущего года, методом случайной выборки было взято 845 диагностических образцов у мелкого рогатого скота в возрасте 6-12 месяцев в 195 индивидуальных или фермерских хозяйствах, расположенных в 65 населенных пунктах в приграничных районах, наряду с домашними животными, проведены клинические наблюдения также среди диких животных на природных территориях районов.

Взятые образцы были исследованы в Центральной ветеринарной лаборатории Азербайджанского института продовольственной безопасности и Гёйгельской региональной испытательной лаборатории. Анализ лабораторных исследований и общих эпизоотологических наблюдений не выявил возбудителя заболевания и животных с подозрительными клиническими признаками заболевания. Образцы также были привлечены к лабораторным тестам на оспу мелких животных, никаких подозрений на инфекцию обнаружено не было.

В мониторингах приняли участие специалисты Агентства безопасности пищевых продуктов, районных управлений здоровья животных и ветеринарных служб, Агентства аграрных услуг при министерстве сельского хозяйства, Службы охраны биологического разнообразия при министерстве экологии и природных ресурсов и Государственной службы экологической безопасности.

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