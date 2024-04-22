Агентства развития медиа Азербайджана обратилось к пользователям соцсетей

БАКУ /Trend/ - Агентство развития медиа Азербайджана обратилось к пользователям социальных сетей, сообщает в понедельник Trend.

Как говорится в обращении, пользователи социальных сетей должны избегать распространения дезинформации, не должны публиковать посты, которые могут рассматриваться как вмешательство в частную жизнь людей и вводить тем самым в заблуждение общественность.

Агентство отмечает, что распространение в социальных сетях подобной неуточненной информации неоднозначно воспринимается, а также встречает неодобрение общественности.

Также агентство напоминает, что распространение дезинформации создает юридическую ответственность.

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