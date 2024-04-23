БАКУ /Trend/ - В Азербайджане меняется порядок осуществления страховых выплат трудоспособным лицам.

Как сообщает во вторник Trend, в связи с этим в соответствии с решением, подписанным премьер-министром Али Асадовым, вносятся изменения в "Порядок предоставления страховых выплат".

Согласно изменению, в случае, предусмотренном статьей 13.2.3 закона Азербайджанской Республики "О страховании от безработицы", в течение 36 последовательных календарных месяцев, предшествующих дате наступления страхового случая, по срочному трудовому договору (за исключением организации общественных работ, оплачиваемых министерством труда и социальной защиты Азербайджанской Республики в соответствии с законом Азербайджанской Республики "О занятости") минимальная страховая выплата назначается трудоспособным лицам, имеющим страховой стаж 24 месяца. Срок страховой выплаты в этом случае составляет 3 месяца и она выплачивается в равных суммах за каждый месяц.

По правилам, предшествовавшим изменениям, предусматривалось назначение минимальной страховой выплаты трудоспособным лицам, имеющим страховой стаж не менее 30 месяцев.

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