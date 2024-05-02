Акт вандализма против памятника Натаван - пример исламофобского менталитета - Аллахшукюр Пашазаде

ШУША /Trend/ - Восстановление религиозно-духовного наследия на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, реконструированные мечети, другие святыни, храмы различных религий - это проявление высокого внимания и мультикультурного мышления государства.

Как сообщает Trend, об этом сказал председатель Управления мусульман Кавказа (УМК), шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде, выступая на Шушинской встрече религиозных лидеров в рамках VI Бакинского Всемирного форума по межкультурному диалогу.

"То, что вы видели, проезжая через наши освобожденные земли по дороге Победы - это тяжелые последствия армянского вандализма. Сегодня разрушенные земли получают новую жизнь, восстанавливаются объекты культурно-духовного наследия, проводится разминирование земель, возрождаются разрушенные города и села. Вот это и есть азербайджанские реалии, и эти реалии являются самым убедительным ответом на предвзятые мнения и заявления некоторых государств и международных организаций", - сказал он.

Председатель УМК отметил, что акт вандализма, совершенный во Франции против памятника азербайджанской поэтессе Натаван, является примером исламофобского менталитета, и аналогичен вандализму, совершенному армянскими оккупантами здесь, в Шуше.

Он подчеркнул, что в Азербайджане веками мирно сосуществуют представители различных религий и народов.

"Сегодня, обращаясь к политикам в Армении, выступающим с идеями сепаратизма и реваншизма, и к армянской церкви отсюда - из культурной столицы Азербайджана города Шуша, хочу сказать, не поддавайтесь иллюзиям, не следуйте ненавистным сепаратистским тенденциям и не претендуйте на соседние земли, не поддавайтесь чьим-либо обещаниям о поставках вам оружия, подстрекательским проповедям, реваншистским призывам", - сказал А.Пашазаде.

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