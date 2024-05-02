Bakcell поздравил чемпионку по шахматам Ульвию Фаталиеву (ФОТО)

Генеральный директор Bakcell Клаус Мюллер поздравил Ульвию Фаталиеву, первую чемпионку Европы по шахматам из Азербайджана, с великой победой.

На встрече, которая состоялась в головном офисе Bakcell, гроссмейстеру Ульвии Фаталиевой были вручены золотой номер Bakcell и годовой баланс, а также представлена самая последняя модель смартфона. Генеральный директор Bakcell заявил, что победой нашей шахматистки гордится весь Азербайджан, и пожелал Ульвии Фаталиевой дальнейших успехов в её карьере.

Говоря о новом фирменном стиле Bakcell во время встречи, Клаус Мюллер сказал, что 5 динамичных фигур в логотипе создают звезду, ведущую путь в будущее. Звезда соединяет людей, места и ценные моменты, и сегодняшняя победа нашей чемпионки по шахматам, является одним из таких моментов.