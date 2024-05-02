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Bakcell поздравил чемпионку по шахматам Ульвию Фаталиеву (ФОТО)

Общество Материалы 2 мая 2024 18:31 (UTC +04:00)
Bakcell поздравил чемпионку по шахматам Ульвию Фаталиеву (ФОТО)

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Генеральный директор Bakcell Клаус Мюллер поздравил Ульвию Фаталиеву, первую чемпионку Европы по шахматам из Азербайджана, с великой победой.

На встрече, которая состоялась в головном офисе Bakcell, гроссмейстеру Ульвии Фаталиевой были вручены золотой номер Bakcell и годовой баланс, а также представлена самая последняя модель смартфона. Генеральный директор Bakcell заявил, что победой нашей шахматистки гордится весь Азербайджан, и пожелал Ульвии Фаталиевой дальнейших успехов в её карьере.

Говоря о новом фирменном стиле Bakcell во время встречи, Клаус Мюллер сказал, что 5 динамичных фигур в логотипе создают звезду, ведущую путь в будущее. Звезда соединяет людей, места и ценные моменты, и сегодняшняя победа нашей чемпионки по шахматам, является одним из таких моментов.

Bakcell поздравил чемпионку по шахматам Ульвию Фаталиеву (ФОТО)
Bakcell поздравил чемпионку по шахматам Ульвию Фаталиеву (ФОТО)
Bakcell поздравил чемпионку по шахматам Ульвию Фаталиеву (ФОТО)
Bakcell поздравил чемпионку по шахматам Ульвию Фаталиеву (ФОТО)
Bakcell поздравил чемпионку по шахматам Ульвию Фаталиеву (ФОТО)
Bakcell поздравил чемпионку по шахматам Ульвию Фаталиеву (ФОТО)
Bakcell поздравил чемпионку по шахматам Ульвию Фаталиеву (ФОТО)
Bakcell поздравил чемпионку по шахматам Ульвию Фаталиеву (ФОТО)
Bakcell поздравил чемпионку по шахматам Ульвию Фаталиеву (ФОТО)
Bakcell поздравил чемпионку по шахматам Ульвию Фаталиеву (ФОТО)
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