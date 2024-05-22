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Вратарь ФК "Карабах" включен в предварительный состав сборной Грузии на ЕВРО-2024

Общество Материалы 22 мая 2024 15:35 (UTC +04:00)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend/ - Вратарь ФК "Карабах" Лука Гугешашвили примет участие в финальной стадии ЕВРО-2024.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на İdman.biz, вратарь включен в предварительный состав сборной Грузии на континентальное первенство.

25-летний голкипер - один из трех кандидатов, которые поедут в Германию. Поэтому ожидается, что он останется в итоговом списке.

Сыграв один матч в основном составе, Лука близок к тому, чтобы поехать в Германию третьим вратарем. Его сборная будет выступать в одной группе с Португалией, Турцией и Чехией.

Отметим, что чемпионат Европы по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля.

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