Азербайджанские гимнастки завоевали "бронзу" чемпионата Европы

БАКУ /Trend/ - Члены сборной Азербайджана по художественной гимнастике успешно выступили в первый соревновательный день чемпионата Европы в Будапеште (Венгрия), сообщили Trend в Федерации гимнастики Азербайджана.

Юниорки Говхар Ибрагимова, Илаха Бахадирова, Шамс Агагусейнова и Фидан Гурбанлы завоевали бронзовую медаль в командном зачёте.

Также азербайджанские грации вышли в финалы по отдельным видам. Говхар Ибрагимова вышла в финал упражнения с обручем, Илаха Бахадирова – в программе с мячом, Фидан Гурбанлы – упражнения с булавами, а Шамс Агагусейнова – в программе с лентой.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике проходит 22-26 мая.

Наряду с юниорками Говхар Ибрагимовой, Илахой Бахадировой, Шамс Агагусейновой и Фидан Гурбанлы, нашу страну на соревнованиях представляют сеньорки Зохра Агамирова, Камилла Сеидзаде и Илона Зейналова, а также команда в групповых упражнениях, в состав команды вошли Гюллю Агаларзаде, Камилла Алиева, Елизавета Лузан, Дарья Сорокина, Ляман Алимурадова и Зейнаб Гумметова.

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