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Ректор Карабахского университета представлен коллективу минобразования Азербайджана (ФОТО)

Общество Материалы 23 мая 2024 09:28 (UTC +04:00)
Ректор Карабахского университета представлен коллективу минобразования Азербайджана (ФОТО)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - 22 мая назначенный на должность ректора Карабахского университета Шахин Байрамов был представлен коллективу министерства науки и образования Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, присутствовавший на презентации министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев проинформировал о задачах, поставленных главой государства в связи с высшим учебным заведением. Министр пожелал Шахину Байрамову успехов на этой ответственной должности.

Шахин Байрамов, в свою очередь, поблагодарил Президента Ильхама Алиева за оказанное доверие и сказал, что будет усердно работать над тем, чтобы университет отвечал требованиям нового времени.

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Ректор Карабахского университета представлен коллективу минобразования Азербайджана (ФОТО)
Ректор Карабахского университета представлен коллективу минобразования Азербайджана (ФОТО)
Ректор Карабахского университета представлен коллективу минобразования Азербайджана (ФОТО)
Ректор Карабахского университета представлен коллективу минобразования Азербайджана (ФОТО)
Ректор Карабахского университета представлен коллективу минобразования Азербайджана (ФОТО)
Ректор Карабахского университета представлен коллективу минобразования Азербайджана (ФОТО)
Ректор Карабахского университета представлен коллективу минобразования Азербайджана (ФОТО)
Ректор Карабахского университета представлен коллективу минобразования Азербайджана (ФОТО)
Ректор Карабахского университета представлен коллективу минобразования Азербайджана (ФОТО)
Ректор Карабахского университета представлен коллективу минобразования Азербайджана (ФОТО)
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