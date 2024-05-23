Ректор Карабахского университета представлен коллективу минобразования Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 22 мая назначенный на должность ректора Карабахского университета Шахин Байрамов был представлен коллективу министерства науки и образования Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, присутствовавший на презентации министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев проинформировал о задачах, поставленных главой государства в связи с высшим учебным заведением. Министр пожелал Шахину Байрамову успехов на этой ответственной должности.

Шахин Байрамов, в свою очередь, поблагодарил Президента Ильхама Алиева за оказанное доверие и сказал, что будет усердно работать над тем, чтобы университет отвечал требованиям нового времени.

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