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Азербайджан и Иран определили режим работы Аразского водохранилища

Общество Материалы 29 мая 2024 17:37 (UTC +04:00)
Азербайджан и Иран определили режим работы Аразского водохранилища

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В городе Тебриз состоялась 53-я встреча Постоянной совместной комиссии Азербайджанской Республики и Исламской Республики Иран по использованию водных и энергетических ресурсов реки Араз.

Об этом в среду Trend сообщили в Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана.

В заседании под руководством сопредседателя азербайджано-иранской совместной комиссии с азербайджанской стороны, представителя Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Закира Гулиева приняли участие представители агентства и министерства экологии и природных ресурсов, а также представители соответствующих структур Нахчыванской АР.

На встрече был обсужден ряд вопросов. Так, были определены режим работы Аразского водохранилища и распределение воды между двумя странами, подготовлены соответствующие таблицы распределения по совместному использованию водных и энергетических ресурсов на реке Араз, подписан Протокол, говорится в сообщении госагентства.

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