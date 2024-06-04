БАКУ /Trend/ - Очередная группа паломников из Азербайджана отправилась в хадж.

Как сообщает Trend, самолет, на борту которого находилась вторая группа паломников из 180 человек, вылетел в 16:35.

Отметим, что сегодня утром состоялась отправка первой группы паломников. В этом году Азербайджану была предоставлена квота для хаджа на 1500 человек. Прием документов на хадж начался с 12 февраля и завершился 29 мая.

Стоимость пакета хаджа на одного человека составляет 5850 долларов США.

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