Утверждено разделение по зонам деятельности в Зангезурском национальном парке

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров утвердил "Разделение территории Зангезурского национального парка имени академика Гасана Алиева по зонам деятельности, где применяются отдельные режимы особой охраны".

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов, сообщает Trend.

Согласно документу, разделение территории Зангезурского национального парка имени академика Гасана Алиева по зонам деятельности, где применяются отдельные режимы особой охраны, следующее:

1. Зона, в которой применяется правовой режим особой охраны (заповедник) – 15652,53 га.

2. Зона применения регулируемого режима хозяйственной деятельности - 26997,87 га.

3. Зона туризма и рекреации – 124,82 га.

4. Зона обслуживания туристов и других – 4,40 га.

5. Хозяйственно-производственная зона для обеспечения деятельности Национального парка – 0,23 га.

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