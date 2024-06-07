Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Утверждено разделение по зонам деятельности в Зангезурском национальном парке

Общество Материалы 7 июня 2024 18:15 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров утвердил "Разделение территории Зангезурского национального парка имени академика Гасана Алиева по зонам деятельности, где применяются отдельные режимы особой охраны".

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов, сообщает Trend.

Согласно документу, разделение территории Зангезурского национального парка имени академика Гасана Алиева по зонам деятельности, где применяются отдельные режимы особой охраны, следующее:

1. Зона, в которой применяется правовой режим особой охраны (заповедник) – 15652,53 га.

2. Зона применения регулируемого режима хозяйственной деятельности - 26997,87 га.

3. Зона туризма и рекреации – 124,82 га.

4. Зона обслуживания туристов и других – 4,40 га.

5. Хозяйственно-производственная зона для обеспечения деятельности Национального парка – 0,23 га.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости