Поезд Баку-Агстафа вновь будет совершать остановку в Товузе

БАКУ /Trend/ - После завершения ремонтных работ на железнодорожной станции в Товузе с сегодняшнего дня возобновляется остановка там поездов, курсирующих по маршруту Баку-Агстафа-Баку.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Информацию о расписании движения поездов и билетах можно получить в кассах железнодорожных вокзалов, на сайте www.ady.az, через приложение "ADY Mobile" (www.ady.az/app) или колл-центр 1822.

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