Движение по дороге Баку-Алят-Газах будет ограничено

БАКУ /Trend/ - Сегодня ночью на 47,9-м километре автодороги Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией (возле поста дорожной полиции в Гарадагском районе города Баку) движение транспортных средств будет ограничено на 15-20 минут.

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

По информации, это связано с установкой металлоконструкции на дороге в связи с работами по электронным весам и обеспечением безопасности.

"Водителей просят с пониманием отнестись к проводимым работам, быть внимательными при движении на данном участке в течение указанного времени, соблюдать требования временных дорожных знаков, которые будут установлены на территории, и не нарушать правила дорожного движения", - говорится в заявлении агентства.

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