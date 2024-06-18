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Азербайджанская тхэквондистка завоевала серебряную медаль на межклубном чемпионате Европы

Общество Материалы 18 июня 2024 05:56 (UTC +04:00)
Азербайджанская тхэквондистка завоевала серебряную медаль на межклубном чемпионате Европы
Фото: Федерация тхэквондо Азербайджана

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В Тиране, столице Албании, прошел чемпионат Европы по тхэквондо.

Как передает Trend со ссылкой на İdman.biz, тхэквондистка азербайджанского клуба «Альпман» поднялась на пьедестал почета в соревнованиях.

Салима Гулиева, выступающая в весовой категории 46 кг, завершила чемпионат Европы с серебряной медалью. Спортсменка, также выступающия за нашу сборную, в 1/8 финала одержала победу над Марией Магдалини Митилиниу (Греция) со счетом 2:0. Затем с тем же счетом она победила Эшли Лайтфут (Великобритания). В полуфинале Гулиева оказалась сильнее Лилли Эттельбрюк (Германия) в полуфинале - 2:0.

В финале наша тхэквондистка встретилась с турчанкой Назлы Кескин. Напряженная борьба завершилась в пользу соперника (2:0). В результате Гулиева завершила соревнования с серебряной медалью.

Азербайджанская тхэквондистка завоевала серебряную медаль на межклубном чемпионате Европы
Азербайджанская тхэквондистка завоевала серебряную медаль на межклубном чемпионате Европы
Азербайджанская тхэквондистка завоевала серебряную медаль на межклубном чемпионате Европы
Азербайджанская тхэквондистка завоевала серебряную медаль на межклубном чемпионате Европы
Азербайджанская тхэквондистка завоевала серебряную медаль на межклубном чемпионате Европы
Азербайджанская тхэквондистка завоевала серебряную медаль на межклубном чемпионате Европы
Азербайджанская тхэквондистка завоевала серебряную медаль на межклубном чемпионате Европы
Азербайджанская тхэквондистка завоевала серебряную медаль на межклубном чемпионате Европы
Азербайджанская тхэквондистка завоевала серебряную медаль на межклубном чемпионате Европы
Азербайджанская тхэквондистка завоевала серебряную медаль на межклубном чемпионате Европы
Азербайджанская тхэквондистка завоевала серебряную медаль на межклубном чемпионате Европы
Азербайджанская тхэквондистка завоевала серебряную медаль на межклубном чемпионате Европы
Азербайджанская тхэквондистка завоевала серебряную медаль на межклубном чемпионате Европы
Азербайджанская тхэквондистка завоевала серебряную медаль на межклубном чемпионате Европы
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