АЖД о строительных работах на ж/д Горадиз-Агбенд

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) ускоренными темпами продолжает строительные работы на железнодорожной линии Горадиз-Агбенд.

Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на АЖД.

Сообщается, что работы по строительству железной дороги протяженностью 104,7 км завершены на 56%.

"Ведется строительство около 500 инженерных сооружений, включая крупные мосты вдоль железнодорожной линии Горадиз-Агбенд, которая свяжет основную часть Азербайджана с Нахчываном", - отмечается в сообщении.

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