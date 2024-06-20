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АЖД о строительных работах на ж/д Горадиз-Агбенд

Общество Материалы 20 июня 2024 13:49 (UTC +04:00)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) ускоренными темпами продолжает строительные работы на железнодорожной линии Горадиз-Агбенд.

Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на АЖД.

Сообщается, что работы по строительству железной дороги протяженностью 104,7 км завершены на 56%.

"Ведется строительство около 500 инженерных сооружений, включая крупные мосты вдоль железнодорожной линии Горадиз-Агбенд, которая свяжет основную часть Азербайджана с Нахчываном", - отмечается в сообщении.

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