Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра

БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 24 июня.

Как сообщили Trend в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако днем ненадолго погода будет пасмурной, возможен кратковременный дождь. Ветер умеренный юго-восточный. Температура воздуха ночью составит 20-24°, днем 28-33 ° тепла.

В большинстве районов Азербайджана погода будет преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных и предгорных районах временами ожидаются дожди и грозы. В отдельных местах прогнозируются кратковременные ливни, град. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер восточный, в некоторых горных районах с порывами. Температура воздуха ночью составит 20-24°, днем 31-36° тепла, в горах ночью 8-13°, днем 19-24° тепла.