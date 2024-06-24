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Состоялась церемония прощания с погибшими в ходе перестрелки в Баку полицейскими

Общество Материалы 24 июня 2024 13:08 (UTC +04:00)
Состоялась церемония прощания с погибшими в ходе перестрелки в Баку полицейскими
Фото: Министерство внутренних дел Азербайджанской Республики

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Состоялась церемония прощания с полицейскими, погибшими в поселке Шувалан Хазарского района города Баку в ходе операции по задержанию лица, находившегося в розыске.

Как сообщает в понедельник Trend, в церемонии прощания приняли участие руководство и личный состав МВД Азербайджана.

Погибшие сотрудники полиции - капитан полиции Эльданиз Мамедов, сержанты полиции Махир Агаев и Мирали Гейдаров будут похоронены сегодня.

Отметим, что 24 июня в поселке Шувалан Хазарского района города Баку неоднократно судимый Аллахвердиев Ровшан Огтай оглу (1986 года рождения), находящийся в розыске, оказал вооруженное сопротивление сотрудникам полиции при задержании.

В попытке предотвратить ответные меры сотрудников полиции, преступник прикрывался членами своей семьи и, используя сложившуюся ситуацию, открыл огонь из охотничьего ружья марки "Ланкастер", убив одно гражданское лицо и трех полицейских.

В результате продолжающихся мер Р.Аллахвердиев был обезврежен сотрудниками полиции.

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