Два азербайджанских борца стали чемпионами Европы, победив своих армянских соперников (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Два азербайджанских борца завоевали золотые медали на чемпионате Европы среди юношей до 17 лет, прошедшем в сербском Нови-Саде.

Как передает Trend, в финале они оба одолели армянских соперников.

В решающих поединках Туран Дашдамиров (51 килограмм) с полным преимуществом победил Юрика Мхитаряна (8:0), а Айхан Джавадов (60 килограммов) победил Алекса Маргаряна со счетом 9:4. Это второе "золото" Дашдамирова на чемпионате Европы.

Другие представители Азербайджана Ниджат Исгандерли (45 килограммов) и Юсиф Ахмедли проиграли в финале и завоевали серебряную медаль.

Отметим, что накануне азербайджанские борцы Амрах Амрахов завоевал "серебро", Али Назаров (55 килограммов), Орхан Гаджиев (80 килограммов) и Микаил Исмаилов (110 килограммов) завоевали бронзовые медали.