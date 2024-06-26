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Два азербайджанских борца стали чемпионами Европы, победив своих армянских соперников (ФОТО)

Общество Материалы 26 июня 2024 22:23 (UTC +04:00)
Два азербайджанских борца стали чемпионами Европы, победив своих армянских соперников (ФОТО)
Фото: Федерация борьбы Азербайджана

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Два азербайджанских борца завоевали золотые медали на чемпионате Европы среди юношей до 17 лет, прошедшем в сербском Нови-Саде.

Как передает Trend, в финале они оба одолели армянских соперников.

В решающих поединках Туран Дашдамиров (51 килограмм) с полным преимуществом победил Юрика Мхитаряна (8:0), а Айхан Джавадов (60 килограммов) победил Алекса Маргаряна со счетом 9:4. Это второе "золото" Дашдамирова на чемпионате Европы.

Другие представители Азербайджана Ниджат Исгандерли (45 килограммов) и Юсиф Ахмедли проиграли в финале и завоевали серебряную медаль.

Отметим, что накануне азербайджанские борцы Амрах Амрахов завоевал "серебро", Али Назаров (55 килограммов), Орхан Гаджиев (80 килограммов) и Микаил Исмаилов (110 килограммов) завоевали бронзовые медали.

Два азербайджанских борца стали чемпионами Европы, победив своих армянских соперников (ФОТО)
Два азербайджанских борца стали чемпионами Европы, победив своих армянских соперников (ФОТО)
Два азербайджанских борца стали чемпионами Европы, победив своих армянских соперников (ФОТО)
Два азербайджанских борца стали чемпионами Европы, победив своих армянских соперников (ФОТО)
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