В Конституционном суде Азербайджана прошла встреча с делегацией Высшего судебного совета Ирака

БАКУ /Trend/ - 4 июля в Конституционном суде Азербайджанской Республики состоялась встреча с находящейся с официальным визитом в стране делегацией во главе с председателем Высшего судебного совета Республики Ирак Фаигом Зиданом.

Как сообщает Trend, на встрече председатель Конституционного суда Фархад Абдуллаев подробно рассказал о деятельности возглавляемой им структуры.

Было отмечено, что этот визит совпал с историческим для Азербайджана периодом. Под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева азербайджанские земли были освобождены от оккупации, и 1 сентября этого года на этих территориях впервые пройдут выборы в Милли Меджлис (парламент).

Председатель Высшего судебного совета Ирака Фаиг Зидан поблагодарил за оказанное высокое гостеприимство и предоставленную обширную информацию. Он отметил, что целью официального визита является установление связей стран в судебной сфере и определение направлений сотрудничества. Говоря о важности судебно-правового сотрудничества между двумя странами, он рассказал о направлениях деятельности и практической работе Федерального Верховного суда, осуществляющего конституционное правосудие в Республике Ирак, судебных органов страны.

Между сторонами состоялся широкий обмен мнениями, подчеркнута важность укрепления судебно-правового сотрудничества.

Во встрече также приняли участие судьи Конституционного суда и ответственные работники аппарата суда.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!