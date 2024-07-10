Азербайджан требует от Армении привлечь к ответственности лиц, совершивших нарушения в связи с произведением "Карабах"

БАКУ /Trend/ - Министерство культуры и Агентство интеллектуальной собственности Азербайджана распространили совместное заявление в связи с присвоением и нарушением авторских прав касательно произведения азербайджанского композитора Бахрама Насибова "Карабах".

Как сообщает Trend, в заявлении говорится, что продолжаются случаи кражи и присвоения армянами авторских произведений и фольклора, принадлежащих Азербайджану.

"Очередным таким случаем стало присвоение армянами произведения "Карабах" ("Anadır arzulara hər zaman Qarabağ"), слова и музыка которого принадлежат известному азербайджанскому композитору Бахраму Насибову. Оно было исполнено Гором Епремяном с изменением слов и размещено на платформе Youtube под названием "Sirun Jan" с пометкой "Armenian Folk", то есть "армянская народная песня".

Как и в случае с присвоением армянами произведений Узеира Гаджибекова, этот плагиат справедливо вызвал широкий резонанс в азербайджанском обществе, и Агентство интеллектуальной собственности Азербайджанской Республики 9 июля 2024 года дало обширный комментарий по этому поводу.

В связи с этим министерство культуры Азербайджанской Республики и Агентство интеллектуальной собственности Азербайджанской Республики заявляют:

1. Произведение "Карабах", слова и музыка которого принадлежат азербайджанскому композитору Бахраму Насибову, было создано в 20 веке и впервые исполнено народным артистом Азербайджана Арифом Бабаевым в 1972 году.

2. Произведение было зарегистрировано 2 июня 1972 года в Азербайджанском отделении Всесоюзного агентства по авторским правам, правопреемником которого является Агентство интеллектуальной собственности, в соответствии с законодательством СССР. Наследники Бахрама Насибова зарегистрировали многие песни композитора, в том числе песню "Карабах" 21 июля 2004 года в Агентстве интеллектуальной собственности (в то время называлось Агентством по авторским правам), и им было выдано свидетельство о регистрации произведения под номером 662.

3. Произведение является одной из самых известных песен Бахрама Насибова, неоднократно исполнялось в Азербайджане, Турции, Узбекистане и других странах, имеется большое количество видео- и аудиозаписей исполнения этого произведения.

4. Документы государственной регистрации произведения в Азербайджане, копии на различных носителях и признание произведения за авторством Бахрама Насибова во время массовых выступлений являются доказательством того, что Бахрам Насибов является единственным автором произведения.

5. Использование произведения возможно с согласия наследников Бахрама Насибова и в объеме, указанном в этом соглашении, с указанием его авторства. Как видно из описательной части и содержания видео на Youtube под названием "Sirun Jan", Бахрам Насибов не указан как автор, и напротив, незаконно исполненное произведение было размещено на платформе Youtube как "армянская народная песня".

6. Исходя из регистрационных документов произведения и истории его массового исполнения, министерство культуры Азербайджанской Республики и Агентство интеллектуальной собственности Азербайджанской Республики однозначно расценивают вышеуказанное обстоятельство как плагиат.

7. В качестве дополнительного доказательства плагиата Произведение (в нескольких разных исполнениях), и видео "Sirun Jan" были представлены экспертам Агентства интеллектуальной собственности с целью выявления сходства. В качестве экспертов выступили народные артисты Азербайджанской Республики, композиторы Фаиг Суджаддинов и Эльдар Мансуров, которые в результате проведенного разбирательства установили, что музыка песни "Sirun Jan", исполненной армянским исполнителем, полностью совпадает с музыкой произведения "Карабах", написанного Бахрамом Насибовым на основе лада мугама "чахаргях". Кроме того, оригинальное название произведения "Карабах" было изменено на "Sirun Jan", а оригинальный текст на азербайджанском языке, в который входит предложение "Anadır arzulara hər zaman Qarabağ", был изменен на новый текст на армянском языке.

8. Таким образом, произведение подверглось искажению, был совершен плагиат в отношении музыки, составляющей произведение. Тем самым исполнитель Гор Епремян и лица, участвовавшие в незаконном исполнении произведения, в его записи и размещении в интернете, нарушили личные авторские права Бахрама Насибова и имущественные права его наследников. Указанное нарушение авторских прав в первую очередь создало юридическую ответственность Гора Епремяна и других лиц, совершивших нарушение.

9. Заявляем, что в случае, если Армения не проведет разбирательство и не устранит факт указанного нарушения, она станет стороной, нарушившей принцип "национального режима", являющийся одним из основополагающих принципов, установленных статьей 5 Бернской конвенции "Об охране литературных и художественных произведений", и другими международными договорами, в том числе Конвенции Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), договора ВОИС об авторском праве и договора об исполнителях и фонограммах, стороной которых она является.

В связи с этим мы требуем устранения случаев массового исполнения и представления произведения азербайджанского композитора Бахрама Насибова "Карабах" в качестве "армянской народной песни" под названием "Sirun jan" с измененными словами в исполнении Гора Епремяна и устранения плагиата, восстановления авторских прав Бахрама Насибова, привлечения к ответственности лиц, совершивших правонарушение, в соответствии с международным правом и национальным законодательством и проинформировать о принятых мерах.

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