В Гааге состоялось мероприятие по случаю Дня Победы Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - При организации Азербайджано-нидерландского общества "Одлар юрду", Турецко-азербайджанского культурного центра, который функционирует в Голландии, и Ассоциации азербайджанских студентов и выпускников Бенилюкса (AZSAB) в театре Vailantin в Гааге прошло музыкальное мероприятие, посвященное 8 ноября - Дню Победы Азербайджана.

Об этом сообщает Госкомитет Азербайджана по работе с диаспорой, передает Trend.

Было отмечено, что сначала прозвучали государственные гимны Азербайджана и Нидерландов. Минутой молчания была почтена память шехидов.

Участвующим в мероприятии было рассказано о славной Победе, одержанной нашей армией под руководством победоносного Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева.

Кроме того, был показан фильм в связи со 100-летием образования Нахчыванской Автономной Республики.

В художественной части были представлены музыкальные номера в исполнении музыкантов из Азербайджана, Нидерландов, Германии.

Выступление приехавшего из Азербайджана ханенде Нематаги Алиева, местных музыкантов Фирангиз Багировой, Эльджана Рзаева, Эмина Садыглы, а также действующей в Германии танцевальной группы "Кавказ" и самого маленького участника мероприятия Али Джафарова, было встречено с большим интересом и бурными аплодисментами.

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