В Гааге состоялось мероприятие по случаю Дня Победы Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - При организации Азербайджано-нидерландского общества "Одлар юрду", Турецко-азербайджанского культурного центра, который функционирует в Голландии, и Ассоциации азербайджанских студентов и выпускников Бенилюкса (AZSAB) в театре Vailantin в Гааге прошло музыкальное мероприятие, посвященное 8 ноября - Дню Победы Азербайджана.
Об этом сообщает Госкомитет Азербайджана по работе с диаспорой, передает Trend.
Было отмечено, что сначала прозвучали государственные гимны Азербайджана и Нидерландов. Минутой молчания была почтена память шехидов.
Участвующим в мероприятии было рассказано о славной Победе, одержанной нашей армией под руководством победоносного Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева.
Кроме того, был показан фильм в связи со 100-летием образования Нахчыванской Автономной Республики.
В художественной части были представлены музыкальные номера в исполнении музыкантов из Азербайджана, Нидерландов, Германии.
Выступление приехавшего из Азербайджана ханенде Нематаги Алиева, местных музыкантов Фирангиз Багировой, Эльджана Рзаева, Эмина Садыглы, а также действующей в Германии танцевальной группы "Кавказ" и самого маленького участника мероприятия Али Джафарова, было встречено с большим интересом и бурными аплодисментами.
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