Фильм "Бану" показали на Европейском кинофестивале в Калгари (ФОТО)

Фото: Государственный комитет по работе с диаспорой

БАКУ /Trend/ - При поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой и члена действующего в канадском городе Калгари Общества культуры Альберта-Азербайджан Парвин Абдуллаевой, азербайджанский фильм "Бану" был показан на Европейском кинофестивале в Калгари.

Об этом сообщает Госкомитет по работе с диаспорой, передает Trend.

Было отмечено, что показ фильма "Бану" на фестивале совпал с Днем Победы и Днем Государственного флага Азербайджана.

Режиссером картины является Тахмина Рафаэлла. В фильме снялись заслуженные артисты Мелек Аббасзаде, Заур Шафиев, Кабира Гашимлы, Джафар Гасан и другие. События в фильме разворачиваются на фоне 44-дневной Отечественной войны.

Выступая на показе фильма, Парвин Абдуллаева выразила глубокую благодарность организаторам фестиваля, Консульскому корпусу Калгари и Государственному комитету по работе с диаспорой за оказанную поддержку.

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